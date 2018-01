Wienwert-Chef entschuldigt sich bei Anlegern

Der Vorstand der WW Holding AG und des Tochterunternehmens Wienwert AG, Stefan Gruze, hat sich in einem offenen Brief an die rund 900 Anleger gewandt, die noch 35 Millionen Euro an ausstehenden Anleihen der Immobilienfirma besitzen. "Der Vorstand der Gesellschaft entschuldigt sich bei Ihnen mit dem Ausdruck größten Bedauerns", schreibt Gruze in dem am Sonntag veröffentlichten Schreiben.