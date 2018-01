Insolvenzantrag: Wienwert AG soll verkauft werden

Der Immobiliengesellschaft WW Holding AG hat am Donnerstag einen Finanz-Bombe platzen lassen: Wegen Zahlungsunfähigkeit und einer insolvenzrechtlichen Überschuldung wurde ein Insolvenzantrag eingebracht. Eine wesentliche Beteiligung ist die Wienwert AG, die nun verkauft werden soll. Wienwert ist vor allem durch Altbausanierungen in der Innenstadt und durch die Herausgabe von Anleihen mit sehr hohen Renditen am Immobilienmarkt bekannt geworden.