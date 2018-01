Kein Geld für Straßenbau in Kärnten

412.000 Euro verschlingt ein Baulos auf der Millstätter Straße, eine halbe Million Euro werden auf der Görtschitztal-Straße in Hüttenberg verbaut. Ein Kreisverkehr in Feldkirchen schlägt mit 600.000 Euro zu Buche. Diese und weitere Vorhaben sind im Bauprogramm des Landes für das Jahr 2018 geplant. Für viele notwendige Sanierungs- und Neubauprojekte fehlt allerdings das Geld. Das Straßenbaubudget wurde in den vergangenen Jahren von 50 Millionen (2005) auf 19 Millionen zusammengekürzt. „Notwendig wären mindestens 40 Millionen Euro, um allein den Bestand aufrechterhalten zu können“, klagt Straßenbaureferent Gerhard Köfer.