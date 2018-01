Erst der 7. Arzt entdeckte Brüche von 95-Jähriger

14 Tage hat es gedauert, bis Elisabeth Bacher endlich wusste, was sie hatte. Die 95-Jährige war im Pensionistenhaus Jedlersdorf in Wien gestürzt, hatte starke Schmerzen. Sechs Ärzte untersuchten sie und stellten falsche Diagnosen, in zwei Spitälern lag man daneben. Dann erst stellte sich heraus: doppelter Steißbein- sowie Schambeinbruch.