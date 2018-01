„Ich hoffe, sie foltern sie bis an ihr Lebensende“

„Mein Vater war so wütend, dass meine Mutter ihr erlaubt hatte, David zu daten“, verrät Robinette Details aus ihrer Familiengeschichte. „Er griff zum Hörer und sagte Louise: ‚Das ist das Leben, das du willst, du bist erwachsen, ich liebe dich und werde immer dein Daddy sein, aber du kannst jetzt auf dich selbst aufpassen. Wenn es das ist, was du willst, dann kannst du es haben.‘ Also ließ er sie ihn heiraten.“ Die Hochzeit von Louise und David Turpin habe in ihrer Heimatgemeinde Princeton in New Jersey stattgefunden, nach der Trauung seien die beiden jedoch nach Texas gezogen, um ihr gemeinsames Leben zu starten.