Türkei: Beinahe ins Meer gerutschter Jet geborgen

Piloten sprechen von technischem Versagen

Passagiere und Besatzung waren am Samstagabend mit einem gehörigen Schrecken davongekommen, Verletzte gab es nicht. Der Passagierjet war von der Hauptstadt Ankara gestartet und auf der Landebahn in Trabzon ins Rutschen geraten. Er schlitterte einen Abhang hinunter und kam mit dem Vorderteil nach unten nur wenige Meter über dem Schwarzen Meer zum Stehen. Ursache des Unglücks war nach Angaben der Piloten technisches Versagen: Ein plötzlicher Schub in einem Triebwerk sorgte demnach dafür, dass die Maschine in Richtung Meer abdrehte.