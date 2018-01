150.000 € teurer Schmuck am Airport Wien gestohlen

Monika R. (Name geändert) will Schadenersatz. Satte 150.000 Euro! Warum, ist schnell erklärt: Die Millionärsgattin wollte Anfang August 2017 - wie schon so oft - von Wien nach Deutschland fliegen. Der Abflug jedoch wurde um eine Stunde verschoben, das Gate von 31 auf 33 gewechselt - somit musste das Gepäck der wohlhabenden Dame "zwischengelagert" werden. Und zwar in einem Raum, der laut der beiden Wiener Anwälte Alfred Boran und Dietmar Heck als einer der wenigen am gesamten Airport weder entsprechend abgesichert ist noch videoüberwacht wird.