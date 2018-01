Lugner: „Man verrät nicht, was Frauen kosten!“

Bei einer Pressekonferenz in der Lugner City hat Richard Lugner seine diesjährige Ballbegleitung bekannt gegeben: Es ist die 60-jährige US-Schauspielerin Melanie Griffith, die am 8. Februar mit dem Wiener Baumeister am Opernball antanzt. Sie werde am Dienstag vor dem Ball nach Wien kommen und im Grand Hotel wohnen. Lugner: "Sie schaut gut aus. Die Zuschauer werden nichts an ihr auszusetzen haben. Da kann man nur zufrieden sein."