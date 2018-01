So wird der Wiener Opernball 2018

Am 8. Februar heißt es am Wiener Opernball erneut "Alles Oper". Wie im Vorjahr werden sich am Ballabend Zitate aus berühmten Opern wie ein roter Faden durch das ganze Haus ziehen. "Viele Dekorationen und Ideen aus 2017 bleiben erhalten, einige kommen neu hinzu", sagte Organisatorin Maria Großbauer bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Wer kommt, ist bei den Organisatioren freilich derzeit kein Thema. Doch es wird spannend. Bundeskanzler Sebastian Kurz will angeblich Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron einladen. Welcher Star an Richard Lugners Seite glänzen wird, verrät der Wiener Baumeister nächste Woche.