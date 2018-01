Vergewaltigung? Skilegende Toni Sailer belastet

Sailer, der die Vorwürfe stets bestritt, musste aber in Polen nie vor Gericht, weil eine leichte Körperverletzung dort - anders als in Österreich - ein Privatanklagedelikt war und die 28-jährige Frau den Ex-Skistar schlußendlich nicht angeklagt hat. Im Juli 1975 beendete das Bezirksgericht in Zakopane das Verfahren „mit Rücksicht auf Mangel an gesellschaftlichem Interesse“.