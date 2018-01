Leyya: Von der Disco in die Sauna

Unfall und Botschaft

Nach mehr als zwei Jahren Wartezeit, unzähligen Liveauftritten und einem markanten Reifungsprozess sitzt das sympathische Duo bei Müsli und Cappuccino gemütlich im Wiener Café Jelinek, um über den lang ersehnten Albumnachfolger „Sauna“ zu sprechen. Dass es damit bis Ende Jänner 2018 dauern würde, war von den beiden so nie geplant. „Das Album war eigentlich schon fast fertig, aber als wir es mit etwas Abstand zum Songwriting genauer durchhörten, haben uns viele Songs nicht so ganz gefallen. Sie waren nicht schlecht, passten aber nicht zum Gesamtstil.“ Also wurde der Reset-Knopf gedrückt und noch einmal von vorne begonnen. Der interessante und eigentlich ideal in diese Jahreszeit passende Albumtitel ist dabei Unfall und Botschaft zugleich. „Wir haben auf Facebook ein Foto gepostet von der kleinen oberösterreichischen Holzhütte, in der wir am heißesten Tag des Jahres das Schlagzeug aufgenommen haben und schrieben den Begriff dazu. Irgendwie hat der anfängliche Spaß dann wirklich gut als Titel gepasst.“