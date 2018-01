Mercedes-Fahrer „räumt" Polizist aus dem Weg

Mitten am berühmten Times Square in New York nutzt ein Mercedes-Fahrer die Gunst der Stunde und demonstriert mit quietschenden Reifen und viel Qualm die Stärke seines Fahrzeuges. Zumindest die Aufmerksamkeit eines Polizisten ist ihm damit auf jeden Fall sicher. Der Polizist versucht den rücksichtslosen Autofahrer anzuhalten. Doch damit hat er sicher nicht gerrechnet: Der Fahrer will ausweichen, doch weil ihm das nicht gelingt steigt er aufs Gas und "räumt" den Beamten wortwörtlich aus dem Weg. Der sichtlich fassungslose Polizist nimmt zu Fuß die Verfolgung auf, ist aber chancenlos. Der Autofahrer kann entkommen.