Studie: Zu viele Lebensmittel im Haushaltsmüll

In Österreich landen pro Jahr 760.000 Tonnen Nahrung im Müll, weltweit gar 1,3 Milliarden Tonnen – was einem Drittel aller jährlich produzierten Lebensmittel entspricht. Bei uns wären im Handel über die Gastronomie bis hin zu privaten Haushalten Hunderttausende Tonnen an Abfällen vermeidbar. Große Caterer haben eine Studie in Auftrag gegeben.