Forscher entdecken zwei neue Fledermausarten

Seine Entdeckung machte der Solothurner Biologe bei Forschungsarbeiten am Smithsonian Tropical Research Institute in Panama zusammen mit brasilianischen Wissenschaftlern. Im Rahmen dieser Studie entdeckten Sattlers Kollegen eine weitere Fledermausart, die den wissenschaftlichen Namen Cynomops tonkigui erhielt. Die beiden Funde wurden mit genetischen Methoden aufgearbeitet und in der Fachzeitschrift "Mammalian Biology" beschrieben.