Bei zu viel nackter Haut schwindet unser Mitgefühl

Die Versuchspersonen nahmen an einem Computer-Ballspiel teil. Dabei durften sie mitspielen oder bekamen nie den Ball, was Frust erzeugen sollte. Parallel spielte ein Model ebenfalls am Bildschirm. Diese Dame hatte einmal mehr, einmal weniger an. Mittels MRT wurde die Gehirnaktivität bei den Teilnehmern gemessen. Dabei zeigte sich, dass die Kleidung unterschiedliche Reaktionen auslöste. Das Mitgefühl für die Frau, wenn sie sexy gestylt beim Spielen verlor, war sowohl bei weiblichen als auch männlichen Teilnehmern geringer.