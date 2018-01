Deutscher (63) schießt um sich - Polizeihund tot

Nach ersten Ermittlungen hatte der Mann am späten Samstagabend angefangen haben, mit einer scharfen Kleinkaliberwaffe in seiner Wohnung herumzuschießen. Unter anderem feuerte er in Richtung seines 66-jährigen Bruders, der allerdings unverletzt blieb. Das Wohnhaus wurde geräumt und von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) umstellt. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften befand sich vor Ort.