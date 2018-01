Peter Pilz kehrt bald ins Parlament zurück

Wochenlang war Peter Pilz nach mehreren Vorwürfen der sexuellen Belästigung und dem darauffolgenden Rückzug aus der Politik untergetaucht. Nun ist er wieder da. Zwar zeigte sich der 63-jährige Steirer am Rande einer Klubklausur noch nicht den Kameras, doch bei den Beratungen war er anwesend. Sein Comeback auf der Polit-Bühne dürfte auch nicht mehr lange auf sich warten lassen, wie Peter Kolba, interimistischer Klubobmann der Liste Pilz, und sein Parteikollege Alfred Noll am Sonntag erklärten. Ihren Worten zufolge wird Pilz "sofort" zurückkehren und wohl in einigen Monaten sein Nationalratsmandat wieder annehmen.