Verdächtiger: „Wusste nichts von einem Mordplan!"

Dawei W. alias Chun W. wurde nach seiner Verhaftung in München mittlerweile nach Österreich ausgeliefert. Der 35-jährige Asiate soll vor 17 Jahren an einer Bluttat der Chinesen-Mafia beteiligt gewesen sein - die Hinrichtung eines Liebespaares in Leobersdorf (NÖ). Vom Mordkomplott will er aber nichts gewusst haben.