Doppelmörder nach 17 Jahren in München gefasst

Verdächtiger tauchte in Shanghai unter

Der nun am Flughafen München gefasste 35-Jährige werde verdächtigt, aktiv an der Bluttat beteiligt gewesen zu sein, hieß es von der Polizei. Er habe damals gemeinsam mit den Opfern in Wien gewohnt. Das Landeskriminalamt Niederösterreich leitete die Ermittlungen, 2017 wurde die Zielfahndungseinheit des Bundeskriminalamtes in die internationale Fahndung nach dem Tatverdächtigen eingebunden. Erhebungen ergaben, dass sich der Mann in Shanghai (China) aufhielt und offensichtlich seinen Namen geändert hatte. Durch das Landeskriminalamt Oberösterreich konnten der Aussendung zufolge Bezüge des Gesuchten nach Bayern ermittelt werden.