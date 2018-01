Libanese (36) entführt Tochter aus Wiener Hotel

Gemeinsam verständigen die Frauen die Polizei. Diese bittet darum, aufs Revier zu kommen, um eine Anzeige aufzunehmen, doch die Russin traut sich nicht. Am selben Tag hört die Hotelangestellte ein Handygespräch mit: "Es klang sehr bedrohlich, ich glaube, er hat ihr geraten, nicht zur Polizei zu gehen." Der Ehemann verlangte von seiner Frau, auch sie solle mit in den Libanon kommen: "Sie wollte das aber nicht und ihre Eltern haben ihr das auch verboten", so die Hotel-Rezeptionistin. Alena P. machte dennoch eine Anzeige – die Polizei übermittelte die Infos an die russische Botschaft. Nach dem Vorfall reiste die junge Russin weiter nach Deutschland - in der Hoffnung, dass sich alles zum Guten wenden wird.