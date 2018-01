Wieder Sperren am Wiener Ring wegen linker Demos

Am Samstag wird es für Autofahrer in der Wiener Innenstadt wieder "lustig": Wie auch schon am Tag der Angelobung (siehe Video oben) kündigten linke Regierungsgegner eine Großdemonstration gegen Türkis-Blau an. 1000 Polizisten werden laut Informationen der "Krone" im Einsatz stehen. Um die Demonstrationszüge durch die City zu geleiten, sind wie immer umfangreiche Straßensperren nötig. Der Ring ist davon natürlich auch betroffen. Ein Demo-bedingtes Verkehrschaos ist somit vorprogrammiert - schon wieder.