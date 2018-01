Ambrosio startet im Bikini in die Engel-Pension

Ende 2017 hat Alessandra Ambrosio verkündet, dass sie ihre Modelkarriere beim Dessous-Label Victoia's Secret nach 17 Jahren beendet. Die brasilianische Schönheit will sich nun mehr um ihre Tochter und ihren Sohn kümmern. In die Engel-Pension startet die Beauty im knappen Bikini am Strand des Urlauberparadieses Florianopolis, der Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaats Santa Catarina.