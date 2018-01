„Wonder Wheel“: Rosa Zuckerwatte und viel Drama

Auf den ersten Blick ist es eine kunterbunte, ausgelassene 50er-Jahre-Welt, mit rosa Zuckerwatte, wirbelnden Karussellen und einem leuchtenden Riesenrad: In seinem 48. Regiewerk "Wonder Wheel" (Kinostart: 12. Jänner) entführt der New Yorker Altmeister Woody Allen (82) in den Vergnügungspark Coney Island, auf einer Halbinsel im Süden von Brooklyn, ans idyllische Atlantikufer.