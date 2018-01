Für IS-Terroristen war Not-OP in Wien geplant!

Waffen für Blutbad in Istanbul geliefert

Laut mehreren Geheimdiensten soll Tschatajew, der in Wien bis zu 80.000 Euro Mindestsicherung erhalten hat, auch das blutige Attentat am Flughafen Istanbul geplant haben: Am 28. Juni 2016 töteten drei Selbstmordattentäter 45 Menschen. Am 22. November sprengte sich der Terror-Chef kurz vor seiner Festnahme in Tiflis in die Luft.