Great Barrier Reef: Zu viele Schildkröten-Weibchen

Die "völlige Feminisierung" des Bestands in diesem Teil des größten Korallenriffs der Welt sei demnach "in naher Zukunft möglich". Das Geschlecht von Meeresschildkröten (sie werden auch als Suppenschildkröten bezeichnet) wird durch die Bruttemperatur der Eier bestimmt, die in Nestern an Stränden vergraben werden, erklärten die Wissenschaftler. Der Anteil der Weibchen steige mit höheren Temperaturen. Dabei könnten sich schon Schwankungen von wenigen Grad bemerkbar machen.