Nordkorea reaktiviert „heißen Draht“ zu Südkorea

Zuvor hatte Südkorea bekannt gegeben, man erwägt anlässlich der Olympischen Winterspiele eine zeitweise Aussetzung der Sanktionen gegen das Nachbarland. Sollte dies notwendig sein, um die Teilnahme einer nordkoreanischen Delegation an den Spielen in Südkorea im Februar zu ermöglichen, werde dies in Abstimmung mit dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und anderen Partnern in Erwägung gezogen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Seoul am Dienstag.