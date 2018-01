China kämpft gegen drohende Umweltkatastrophe

Drei Tage nach der Havarie eines iranischen Öltankers ist die Gefahr einer Umweltkatastrophe vor der Küste von China nicht gebannt: Einsatzkräfte bemühten sich, ein Auslaufen des geladenen Rohöls zu verhindern. Wie das Verkehrsministerium in Peking am Dienstag mitteilte, steht der am Samstag verunglückte Tanker nach wie vor in Flammen. Seit Montag sind mehrere Schiffe im Einsatz.