OGH erschwert Mieten-Lagezuschlag in Wien

Gemeindegebiet u.a. in Preisklassen unterteilt

Die Mietervereinigung erklärte in einer Aussendung, der OGH habe nunmehr klargestellt, dass der Grundkostenanteil nichts aussage zur Frage, ob eine Lage als überdurchschnittlich zu bewerten sei. Derzeit, so die Mieterschützer, würden Sachverständige und Schlichtungsstelle zur Beurteilung der Zulässigkeit eines Lagezuschlags in Wien vor allem die Lagezuschlagskarte der MA25 heranziehen. Diese unterteile das Gemeindegebiet in sogenannte "Gründerzeitviertel" und sechs Preisklassen ("Lagezuschlagszonen"). Demnach gebe es aber nur "durchschnittliche" (Gründerzeitviertel) oder "überdurchschnittliche" Lagen, so die Kritik.