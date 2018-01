Israel: Werkzeuge aus Altsteinzeit ausgegraben

Bei Ausgrabungen in der Nähe von Dschaldschulia nordöstlich von Tel Aviv haben israelische Forscher eine große prähistorische Stätte gefunden. Wie die israelische Altertumsbehörde am Sonntag mitteilte, seien Hunderte von Handäxten aus Feuerstein (Flint) geborgen worden. Die "seltene und wichtige Stätte" sei rund eine halbe Million Jahre alt und etwa einen Hektar groß, die Fundstücke in exzellentem Zustand, heißt es.