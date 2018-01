Minus 37 Grad in USA, plus 47 Grad in Australien

US-Behörden warnen: Frostbeulen binnen zehn Minuten

In New York meldete der Wetterdienst am Samstag die niedrigsten jemals registrierten Tageshöchsttemperaturen. Der Hudson River war teilweise zugefroren. Die Behörden warnten vor Frostbeulen an nicht geschützter Haut binnen zehn Minuten. Am Mount Washington im Staat New Hampshire wurde am Samstag mit minus 37,8 Grad die weltweit zweitniedrigste Temperatur gemessen. In Kanada wurden für das nördliche Ontario und Quebec für die nächsten Tage minus 50 Grad vorhergesagt. Den Behörden zufolge soll die arktische Kälte bis in die kommende Woche andauern. Für die Region von Kansas bis Tennessee wurde Eisregen vorhergesagt und vor glatten Straßen gewarnt.