So geht es im größten Asylquartier Wiens zu

An einem Gartenprojekt der Bewohner und einem improvisierten Sportplatz vorbei, führt der Weg zu Pavillon 10 und 12. Hier wohnen jeweils 220 Personen. "Ab 22 Uhr schließen alle Türen", steht am Eingang. Ausgangssperre? "Nein, wir haben ordentliche Verhältnisse", so Zehner. Täglich müssen die Bewohner ihre Anwesenheit bezeugen, indem sie sich am Scanner ausweisen. "Aber alle können mit Schlüssel jederzeit rein- und rausgehen", betont Zehner.