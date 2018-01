FPÖ: „Asylverfahren ist kein Urlaub im Hotel“

Auch Vizekanzler Heinz-Christian Strache will nächtliche Ausgangssperren für Asylwerber - ein Plan, den der Wiener FPÖ-Klubchef Toni Mahdalik nun konkretisiert: "Die Anwesenheitspflicht muss aus meiner Sicht flexibel an die jeweiligen Jahreszeiten angepasst werden. Ich könnte mir vorstellen, dass ab Einbruch der Dunkelheit bis zum Morgen des nächsten Tages diese Anwesenheitspflicht besteht", so Mahdalik zur "Krone". Zusatz: "Unsere Frauen sollen sich künftig auch am Abend und in der Nacht wieder sicher auf Wiens Straßen bewegen können."