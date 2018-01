Asylwerber in Kasernen? Häupl: „Nicht notwendig“

Es sei in dem Interview um die Frage gegangen, was man mit den angedachten Zentren zur Unterbringung von Asylwerbern meine. Gemeint sei, dass der Innenminister dafür Sorge tragen wolle, dass künftig bei der Unterbringung von Asylwerbern die "staatliche Verantwortung" wieder gelebt werde und die Zuständigkeit nicht an private Vereine und NGOs ausgelagert werde, so Strache. Es dürfe hier kein "Geschäftszweig" entstehen. Auch sein Parteikollege, Verteidigungsminister Mario Kunasek, will die Idee aktuell "nicht weiterverfolgen". "Es ist in meinem Ressort im Moment kein Thema", sagte Kunasek am Freitag auf eine entsprechende Journalistenfrage.