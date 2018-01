„Überall Blut": Touristen opferten sich dem Teufel

In Griechenland haben sich zwei Touristen offenbar selbst dem Teufel geopfert. Wie griechische Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten, hatten Polizisten bereits am Neujahrstag in einem Ferienhaus auf der Insel Kefalonia die Leichen eines Mannes und einer Frau gefunden. Da im Haus Pentagramm-Kettenanhänger und Kerzen entdeckt wurden, vermuten die Ermittler einen satanistischen Hintergrund.