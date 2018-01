USA: Erster Schnee in Florida seit 29 Jahren

Die Kältewelle an der US-Ostküste hat Florida den ersten signifikanten Schneefall seit 29 Jahren beschert. Tallahassee, die Hauptstadt des ansonsten sonnenverwöhnten US-Staates, war am Mittwoch mit einer feinen Schneeschicht bedeckt, wie der TV-Wetterkanal berichtete. An den wichtigsten Flughäfen in New York und New Jersey sorgte die Rekord-Kälte weiter für Chaos: Für Donnerstag wurden vorsorglich rund 2700 Flüge gestrichen, wie der US-Nachrichtensender CNN berichtete.