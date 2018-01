„Lassen Arbeitnehmer über 50 nicht im Stich“

Das zwischen ÖVP und FPÖ abgestimmte Versprechen an die älteren Beschäftigten beziehungsweise Jobsuchenden, beinhaltet die „Entwicklung von sinnvollen Vorhaben“ für den Arbeitsmarkt. Das wäre auch bereits im Regierungsvorhaben so vorgesehen, lautet die Klarstellung von Launsky-Tieffenthal. Die bisherigen noch von der SPÖ-ÖVP-Vorgängerregierung veranlassten Job-Programme sind als „nicht zielführend“ und aus Fristgründen am 1. Jänner ausgesetzt beziehungsweise gestoppt worden.