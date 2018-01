Nationalratswahl bescherte TV-Sendern Top-Quoten

Quotenstärkster österreichischer Privatsender war Puls 4, gefolgt von ATV. Beide Sender gehören seit 2017 zur gleichen Familie. Bei ProSiebenSat.1Puls4 freut man sich über ein "Rekordjahr": Puls 4 habe in der Kernzielgruppe 12 - 49 mit 4,2 Prozent sein "stärkstes Jahr" hingelegt. Und ATV habe den "Quoten-Turnaround" geschafft, mit 3,7 Prozent in der Zielgruppe. Auch die Privaten profitierten von der Nationalratswahl, registrierte die Sendergruppe doch gleich mehrere Rekorde für private Info-Formate. Als Jahres-Highlights führt man in St. Marx unter anderem "2 Minuten 2 Millionen", die "Ninja Warriors Austria" (beide Puls 4) sowie "Bauer sucht Frau" und "Austrias Next Topmodel" (beide ATV) an.