OÖ: Vermisster 19-Jähriger tot in Fluss entdeckt

Schock in Aurolzmünster in Oberösterreich: Zwei Jogger haben am Neujahrstag in der Antiesen die Leiche eines jungen Mannes entdeckt. Es handelt sich um den 19-jährigen Manuel L. Er dürfte in den Morgenstunden des 31. Dezember am Heimweg von einer Party in den Fluss gefallen und ertrunken sein.