Ölbohrungen auf See: Trump will Regeln lockern

Die nunmehrigen Vorschläge der für die Öl- und Gasförderung auf See zuständigen Aufsichtsbehörde Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) im Innenministerium sehen vor, dass die Anforderungen an die Sicherheit und den Umweltschutz gesenkt werden, um Ölbohrungen im Meer künftig zu erleichtern und "unnötige Restriktionen" für die Industrie zu kippen.