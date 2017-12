Polizisten von Betrunkenem (50) mit Messer bedroht

Nachbarn hatten sich am Freitagabend beim Stadtpolizeikommando Fünfhaus über sehr laute Musik aus einer Wohnung in der Hanakgasse in Penzing beschwert. Beamte schauten vorbei und forderten den Eigentümer auf, die Anlage leiser zu drehen. Dem kam der Österreicher nur sehr widerwillig nach, wie Polizeisprecher Harald Sörös berichtete. Mehrmals habe er die Polizisten beleidigt - was eine Anzeige zur Folge hatte.