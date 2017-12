Von Bim angefahren: Mädchen (13) schwer verletzt

Dramatische Unfallszenen haben sich am Freitag in Wien-Margareten abgespielt: Eine Jugendliche wurde von einer Straßenbahn angefahren. Die 13-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen, zudem bestand der Verdacht auf innere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Am Nachmittag gab es dann aus dem Spital Entwarnung: "Es besteht derzeit keine Lebensgefahr", sagte eine Krankenhaussprecherin.