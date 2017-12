Video: Kunden in Wien rangeln um Fernseher

Jedes Jahr locken Elektrohändler in Wien nach den Weihnachtsfeiertagen Kunden mit speziellen Angeboten. Und so pilgerten auch am Mittwoch wieder Hunderte Schnäppchenjäger trotz Kälte und Dunkelheit in aller Früh los, um vergünstigte Handys, Fernseher & Co. zu ergattern. Im Rennen um die beliebtesten Produkte kam es in Wien sogar zu einer Rangelei. Beim Händler selbst spricht man von einem "enormen Kundenansturm" sowie "umfassender Verstärkung bei den Sicherheitsdiensten".