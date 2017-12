Ermittler warnen: Salafismus wird immer weiblicher

"Frauen können viel besser netzwerken"

"Wir haben in Nordrhein-Westfalen ein sogenanntes Schwesternetzwerk mit 40 Frauen im Blick", so Freier. Diese weiblichen Führungspersonen, von denen manche mehrere Hundert Facebook-Follower haben, seien in der Szene mittlerweile akzeptiert. "Die Männer haben gemerkt, dass Frauen viel besser netzwerken können und deshalb viel stärker in der Lage sind, die Szene zu binden und am Leben zu halten."