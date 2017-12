Müssen Sie Politik erst lernen, Frau Schramböck?

MANGERIN UND TIROLERIN DES JAHRES

Geboren am 12. Mai 1970 in St. Johann in Tirol. Promotion an der Wirtschaftsuniversität Wien, die sie heuer zur WU-Managerin des Jahres machte. An der Uni Lyon schloss sie berufsbegleitend mit einem Master of Business Administration ab. Schramböck war in Führungsfunktionen bei Alcatel, NextiraOne und Dimension Data Austria tätig. Im Mai 2016 übernahm sie die Leitung der A1 Telekom Austria, im Oktober schied sie aus dem Unternehmen aus. Die "Tirolerin des Jahres" ist verlobt mit Marcel und lebt in St. Andrä-Wördern bei Klosterneuburg.