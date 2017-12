Lichtspektakel lässt Österreicher staunen

"Russland hat Rakete abgeschossen"

Wilde Spekulationen über die Herkunft des Lichtspektakels machten schnell die Runde. Doch weder ein UFO noch ein Weihnachtswunder verursachten das Phänomen. "Wir wissen mittlerweile, dass Russland eine Rakete abgeschossen hat," erklärte UBIMET-Meteorologe Steffen Dietz gegenüber krone.at. Wie die russische Nachrichtenagentur TASS am Dienstag bekannt gab, wurde eine Interkontinentalrakete aus dem zentralen Kombinationswaffen-Trainingslager Kapustin Yar in der Region Astrachan zu militärischen Testzwecken abgefeuert. "Warum dies bei uns aber so deutlich sichtbar war, ist uns selbst noch nicht ganz klar", so der Experte.