Was fliegt hier über den Himmel von Los Angeles?

Ist es ein UFO? Oder doch eine Rakete aus Nordkorea? Ein gleißend helles Flugobjekt hat in der Nacht auf Samstag für Aufregung in der US-Millionenmetropole Los Angeles gesorgt. Das unbekannte Himmelsobjekt, das eine gewaltige Rauchwolke am Himmel hinterließ, gab vielen Amerikanern Anlass für Spekulationen. Die Aufklärung: Es war eine Rakete des Weltraumunternehmens SpaceX, wie US-Milliardär Elon Musk selbst via Twitter bestätigte.