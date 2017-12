Türkei: Notstandsdekret erleichtert Selbstjustiz

Außerdem wurde nun per Dekret verfügt, dass männliche Putsch- oder Terrorverdächtige künftig in braunen beziehungsweisen grauen Overalls vor Gericht erscheinen müssen. Erdogan zog am Sonntag in Ankara eine Parallele zum umstrittenen US-Gefangenenlager Guantanamo Bay, verwies aber darauf, dass im Gegensatz dazu Gefangene in der Türkei nicht in Hand- oder Fußfesseln vor den Richter treten würden. Der seit mehr als einem Jahr unter Terrorverdacht inhaftierte Chef der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP, Selahattin Demirtas, kündigte nach Parteiangaben an, dem Dekret nicht Folge zu leisten. "Wenn wir Uniformen bekommen, dann werden wir sie in Stücke reißen und sie in den Müll werfen. Wir tragen lieber Leichentücher, als uns Faschismus zu beugen, indem wir Uniformen tragen."