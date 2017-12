Zehn Länder wollen Trump nach Jerusalem folgen

"Was wir bisher gesehen haben, war nur der Anfang", so die Vize-Außenministerin am Montag dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Trump hatte am 6. Dezember verkündet, die US-Botschaft in Israel nach Jerusalem zu holen. Als erstes Land folgte Guatemala am Sonntag der umstrittenen Entscheidung. Auf Facebook hatte Guatemalas Staatschef Jimmy Morales erklärt, er habe sich zu dem Schritt nach einem Gespräch mit Israels Ministerpräsidenten Bejamin Netanjahu entschieden.