Feuerdrama: Bub (2) starb in seinem Gitterbett

Unfassbares Feuerdrama in Graden bei Köflach im weststeirischen Bezirk Voitsberg am Stefanitag: Das hölzerne Wohnhaus eines Berbauernhofs geriet in Vollbrand. Während sechs Familienmitglieder notdürftig bekleidet fliehen konnten, wurden die 70-jährige Besitzerin, ihr erst zwei Jahre alter Enkelsohn sowie eine 77-jährige pflegebedürftige Frau in den Flammen eingeschlossen. Für die drei kam jede Hilfe zu spät - sie konnten nur noch tot geborgen werden. "Jetzt haben wir leider traurige Gewissheit", sagte ein Polizist.