NÖ: Lenker prallt mit Auto gegen Gasthaus - tot

Am Christtag hat sich ein schwerer Unfall in Himberg bei Wien (NÖ) ereignet. Aus noch unbekannter Ursache prallte ein 44-jähriger Lenker mit seinem Auto gegen die Wand eines Gasthauses. Der Fahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzunge, der Wirt und die Gäste des Lokals "Zum guten Hirten" kamen mit dem Schrecken davon. Der Stromverteiler des Wirtshauses wurde bei dem Aufprall zerstört.